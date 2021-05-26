Володин напомнил, как Путину удалось сплотить общество на фоне санкций против России

Москва, 26 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал исправлением ошибок признание США и Франции контрпродуктивной санкционную политику против России.

Как отметил Володин, реакция России была бы другой, если бы это происходило в 2015 году, а не спустя семь лет жестких ограничений. Беспрецедентное санкционное давление в отношении России заставило страну мобилизоваться и надеяться только на себя, указал спикер ГД.

«Россия не только пережила экономическую блокаду и обвинения во всех немыслимых грехах, но и прошла путь от решения вопросов импортозамещения, создания своей платежной системы до разработки первой в мире вакцины от коронавируса», — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Володин напомнил, что в этом есть огромная заслуга президента России Владимира Путина, который был и остается преимуществом России. Благодаря президенту стране удалось сплотиться и преодолеть вызовы. Россия за эти семь лет стала более сильным и независимым государством, заключил он.

Ранее стало известно, что американцы захотели увидеть российского президента Владимира Путина на переговорах с американским лидером Джо Байденом с тортом. Они считают, что РФ должна «отблагодарить» США.