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15:18
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Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
14:57
Общество
Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива
14:55
Общество
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние
14:55
Общество
Режим самоизоляции сняли для пожилых саратовчан в условиях роста заболеваемости COVID
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Володин напомнил, как Путину удалось сплотить общество на фоне санкций против России

Политика
Володин напомнил, как Путину удалось сплотить общество на фоне санкций против России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 26 мая. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал исправлением ошибок признание США и Франции контрпродуктивной санкционную политику против России.

Как отметил Володин, реакция России была бы другой, если бы это происходило в 2015 году, а не спустя семь лет жестких ограничений. Беспрецедентное санкционное давление в отношении России заставило страну мобилизоваться и надеяться только на себя, указал спикер ГД.

«Россия не только пережила экономическую блокаду и обвинения во всех немыслимых грехах, но и прошла путь от решения вопросов импортозамещения, создания своей платежной системы до разработки первой в мире вакцины от коронавируса», — подчеркнул политик в Telegram-канале.

Володин напомнил, что в этом есть огромная заслуга президента России Владимира Путина, который был и остается преимуществом России. Благодаря президенту стране удалось сплотиться и преодолеть вызовы. Россия за эти семь лет стала более сильным и независимым государством, заключил он.

Ранее стало известно, что американцы захотели увидеть российского президента Владимира Путина на переговорах с американским лидером Джо Байденом с тортом. Они считают, что РФ должна «отблагодарить» США.

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санкции путин госдума володин
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