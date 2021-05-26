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15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
14:57
Общество
Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива
14:55
Общество
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние
14:55
Общество
Режим самоизоляции сняли для пожилых саратовчан в условиях роста заболеваемости COVID
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Банк России обновил официальные курсы иностранных валют

  /   Обновлено: 26 мая 2021 14:37
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
pixabay.com  /  NikolayFrolochkin

Москва, 26 мая. Курс нацвалюты США к рублю вырос, а официальной валюты ЕС снизился, следует из данных Банка России.

Официальный курс доллара с расчетами «завтра» прибавил 7,74 копейки и составил 73,47,37 рубля за единицу. Европейская валюта потеряла 1,53 копейки — до 89,9392 рубля.

По словам аналитиков, российская валюта в ближайшее время не сможет серьезно укрепиться на фоне политической повестки, в частности — инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим вынужденную посадку в Минске. Основным фоном для потенциального роста курса российской нацвалюты является встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена, пишет ФАН.

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центробанк курс рубля курс доллара
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