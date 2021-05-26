Банк России обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 26 мая. Курс нацвалюты США к рублю вырос, а официальной валюты ЕС снизился, следует из данных Банка России.

Официальный курс доллара с расчетами «завтра» прибавил 7,74 копейки и составил 73,47,37 рубля за единицу. Европейская валюта потеряла 1,53 копейки — до 89,9392 рубля.

По словам аналитиков, российская валюта в ближайшее время не сможет серьезно укрепиться на фоне политической повестки, в частности — инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим вынужденную посадку в Минске. Основным фоном для потенциального роста курса российской нацвалюты является встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена, пишет ФАН.