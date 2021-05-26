Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми

Москва, 26 мая. Закон, направленный на реализацию представленных в ходе послания Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми, подписал президент РФ Владимир Путин.

Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, с 1 июля неполным семьям, где воспитываются дети в возрасте от восьми до 17 лет будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Беременным женщинам, оказавшимся в тяжелом материальном положении, ставшим на учет в больнице на сроке до 12 недель будут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума. Кроме того, родителям детей до восьми лет выплата больничных по уходу за ребенком составит 100% от среднего заработка.

Российский президент также подписал федеральный закон, освобождающий некоторых призывников от прохождения обязательной медкомиссии.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее сообщил, что в городе живет свыше 600 тысяч семей с детьми, в нынешнем году на их поддержку направлено 16,5 млрд рублей. В частности, проиндексирован региональный материнский капитал и земельный капитал для многодетных, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».