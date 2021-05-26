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Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
14:57
Общество
Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива
14:55
Общество
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние
14:55
Общество
Режим самоизоляции сняли для пожилых саратовчан в условиях роста заболеваемости COVID
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Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми

  /   Обновлено: 26 мая 2021 15:23
Экономика
Президент РФ утвердил введение новых мер поддержки российских семей с детьми
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 26 мая. Закон, направленный на реализацию представленных в ходе послания Федеральному собранию предложений по поддержке семей с детьми, подписал президент РФ Владимир Путин.

Данный документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, с 1 июля неполным семьям, где воспитываются дети в возрасте от восьми до 17 лет будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе.

Беременным женщинам, оказавшимся в тяжелом материальном положении, ставшим на учет в больнице на сроке до 12 недель будут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума. Кроме того, родителям детей до восьми лет выплата больничных по уходу за ребенком составит 100% от среднего заработка.

Российский президент также подписал федеральный закон, освобождающий некоторых призывников от прохождения обязательной медкомиссии.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов ранее сообщил, что в городе живет свыше 600 тысяч семей с детьми, в нынешнем году на их поддержку направлено 16,5 млрд рублей. В частности, проиндексирован региональный материнский капитал и земельный капитал для многодетных, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

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путин закон господдержка семьи с детьми
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