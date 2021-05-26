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Общество
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Все новости
26 мая 15:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
14:57
Общество
Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива
14:55
Общество
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние
14:55
Общество
Режим самоизоляции сняли для пожилых саратовчан в условиях роста заболеваемости COVID
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Разлив нефти произошел на реке Лена. События дня

ФАН-ТВ
Разлив нефти произошел на реке Лена. События дня
wikipedia.org  /  LxAndrew - Own work / CC BY-SA 4.0

 

МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге

Министерство иностранных дел России прокомментировало замену российского флага в столице Латвии. Как отметили в ведомстве, данное действие является «неприкрытым неуважением» к государственной символике России. МИД Российской Федерации пообещал сделать выводы, если это было осознанным выбором со стороны властей Латвии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию. По ее словам, Россия из-за инцидента с флагом в Латвии предприняла «соответствующие дипломатические демарши» в Москве и Риге. Напомним, ранее власти Риги заменили флаги России на символику Олимпийского комитета РФ без вразумительной аргументации.

Госдума РФ приняла закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремизму

Разлив нефти произошел на реке Лена. События дня
duma.gov.ru  / Государственная Дума РФ

Госдума России приняла закон, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах. Запрет распространяется не только на выборы в Госдуму, но и на остальные процедуры. Учредители и руководители таких организаций не смогут избираться в течение пяти лет, а остальные причастные к работе — на срок в три года. Устанавливать причастность лиц к экстремистским организациям будут по решению суда. Закон не распространяется на тех, кто помогал таким организациям в период, когда их деятельность не была экстремистской, а также на лиц, которые не могли знать, что организация ведет экстремистскую деятельность.

Стоимость долговых бумаг Белоруссии рухнула после инцидента с Ryanair

Разлив нефти произошел на реке Лена. События дня
wikipedia.org  / User 699 / CC BY-SA 4.0

Вынужденная посадка самолета Ryanair вызвала серьезное падение госдолга Белоруссии. Цена еврооблигаций опустилась до уровня осени 2020 года, когда в стране проходили протесты. Минск потерял возможность рефинансировать внешние денежные обязательства иначе, чем через Россию. Основными держателями белорусских еврооблигаций являлись американцы, которые сейчас стали избавляться от долговых бумаг. Аналитики считают, что инвесторы переоценивают политические риски. Между тем Минск и Москва планируют продолжать экономическое сотрудничество для противостояния западным санкциям.

Разлив нефти произошел на реке Лена из-за затонувшего судна в районе Якутска

Разлив нефти произошел на реке Лена. События дня
admtuapse.ru  / Пресс-служба администрации Туапсинского района

Спасатели устраняют последствия разлива нефти в реке Лена. Предположительно, загрязнение произошло в результате крушения судна. Сотрудники Якутского комитета государственного экологического надзора обнаружили нефтяные пятна в ходе рейда по реке Лена, сообщает минэкологии по региону. Специалисты уже взяли все необходимые пробы для экспертизы. В настоящее время устанавливаются причины случившегося, и ведется работа по ликвидации загрязнения. Напомним, 25 мая разлив нефтепродуктов произошел в акватории Черного моря недалеко от побережья Туапсе. В зоне ЧП был введен режим повышенной готовности.

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Все новости / ФАН-ТВ / Разлив нефти произошел на реке Лена. События дня
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