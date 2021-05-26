Разлив нефти произошел на реке Лена. События дня

МИД РФ назвал неприкрытым неуважением замену российского флага в Риге Министерство иностранных дел России прокомментировало замену российского флага в столице Латвии. Как отметили в ведомстве, данное действие является «неприкрытым неуважением» к государственной символике России. МИД Российской Федерации пообещал сделать выводы, если это было осознанным выбором со стороны властей Латвии. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию. По ее словам, Россия из-за инцидента с флагом в Латвии предприняла «соответствующие дипломатические демарши» в Москве и Риге. Напомним, ранее власти Риги заменили флаги России на символику Олимпийского комитета РФ без вразумительной аргументации.

Госдума РФ приняла закон о запрете на участие в выборах для причастных к экстремизму duma.gov.ru / Государственная Дума РФ Госдума России приняла закон, запрещающий лицам, причастным к деятельности экстремистских организаций, участвовать в выборах. Запрет распространяется не только на выборы в Госдуму, но и на остальные процедуры. Учредители и руководители таких организаций не смогут избираться в течение пяти лет, а остальные причастные к работе — на срок в три года. Устанавливать причастность лиц к экстремистским организациям будут по решению суда. Закон не распространяется на тех, кто помогал таким организациям в период, когда их деятельность не была экстремистской, а также на лиц, которые не могли знать, что организация ведет экстремистскую деятельность.

Стоимость долговых бумаг Белоруссии рухнула после инцидента с Ryanair wikipedia.org / User 699 / CC BY-SA 4.0 Вынужденная посадка самолета Ryanair вызвала серьезное падение госдолга Белоруссии. Цена еврооблигаций опустилась до уровня осени 2020 года, когда в стране проходили протесты. Минск потерял возможность рефинансировать внешние денежные обязательства иначе, чем через Россию. Основными держателями белорусских еврооблигаций являлись американцы, которые сейчас стали избавляться от долговых бумаг. Аналитики считают, что инвесторы переоценивают политические риски. Между тем Минск и Москва планируют продолжать экономическое сотрудничество для противостояния западным санкциям.