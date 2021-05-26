Дочь Заворотнюк рассказала о своем отношении к сожительству

Москва, 26 мая. Блогер Анна Заворотнюк уверена, что перед регистрацией отношений необходимо пожить вместе с мужчиной и оценить его в быту. Такое мнение она высказала во время общения с фанатами.

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк не понимает, как красивые девушки могут встречаться с состоятельными возрастными мужчинами исключительно ради того, чтобы гулять по пляжу в дизайнерской одежде. Такая позиция ей непонятна.

«Личное дело каждой, если говорить о «типичных» содержанках, которые специально ищут богатых и старых мужиков, и готовы именно терпеть их рядом, лишь бы ходить с сумками "биркин" по Мальдивам. То для меня это параллельная реальность», — заявила блогер.

Заворотнюк призналась, что она получает огромное удовольствие от взаимных чувств с партнером, которое намного больше любых материальных ценностей. Однако она заявила, что не собирается никого судить за их мнение.

В Instagram звезда отметила, что не видит смысла выходить замуж за человека, о котором женщина ничего не знает в бытовом плане. Заворотнюк советует сначала пожить с мужчиной на одной территории, а уже потом регистрировать отношения.

Сейчас начинающая артистка переживает не самый простой период в жизни — ее мама актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком. В СМИ сообщили, что в последние дни состояние звезды ситкома «Моя прекрасная няня» заметно ухудшилось, однако она не собирается уезжать на лечение за границу.