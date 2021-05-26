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26 мая 15:24
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новостей
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
14:57
Общество
Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива
14:55
Общество
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние
14:55
Общество
Режим самоизоляции сняли для пожилых саратовчан в условиях роста заболеваемости COVID
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Дочь Заворотнюк рассказала о своем отношении к сожительству

Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о своем отношении к сожительству
instagram.com  /  @anna_zavorotnyuk

Москва, 26 мая. Блогер Анна Заворотнюк уверена, что перед регистрацией отношений необходимо пожить вместе с мужчиной и оценить его в быту. Такое мнение она высказала во время общения с фанатами.

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк не понимает, как красивые девушки могут встречаться с состоятельными возрастными мужчинами исключительно ради того, чтобы гулять по пляжу в дизайнерской одежде. Такая позиция ей непонятна.

«Личное дело каждой, если говорить о «типичных» содержанках, которые специально ищут богатых и старых мужиков, и готовы именно терпеть их рядом, лишь бы ходить с сумками "биркин" по Мальдивам. То для меня это параллельная реальность», — заявила блогер.

Заворотнюк призналась, что она получает огромное удовольствие от взаимных чувств с партнером, которое намного больше любых материальных ценностей. Однако она заявила, что не собирается никого судить за их мнение.

В Instagram звезда отметила, что не видит смысла выходить замуж за человека, о котором женщина ничего не знает в бытовом плане. Заворотнюк советует сначала пожить с мужчиной на одной территории, а уже потом регистрировать отношения.

Сейчас начинающая артистка переживает не самый простой период в жизни — ее мама актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком. В СМИ сообщили, что в последние дни состояние звезды ситкома «Моя прекрасная няня» заметно ухудшилось, однако она не собирается уезжать на лечение за границу.

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instagram заворотнюк содержанки
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