Это уже совсем мрак: Виталий Милонов отреагировал на блокировку его аккаунта в TikTok

TikTok подвергает цензуре контент, не вписывающийся в либеральную парадигму. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник ФАН прокомментировал блокировку его аккаунта в социальной сети TikTok.

«Я его еще не успел официально завести. По большому счету, это просто жители моего округа, активные молодые ребята, его создали. Иногда снимали меня для него, иногда брали мои видео или еще что-то. Теперь без объяснения причин запрещают [администраторы] делать любые новые публикации. Как бы и не заблокировали, но новые публикации сразу отправляются в бан», — сообщил народный избранник.

Милонов подчеркнул, что подобный случай может указывать на тревожную тенденцию.

«Блокировка этого аккаунта — это совсем уже мрак. На фоне того, что там происходит, тех адских трэш-видео, которые там снимаются и спокойно распространяются... Если твоя политическая точка зрения не соответствует некой либеральной парадигме — она моментально блокируется. Могу сказать одно — это сигнал того, что социальные сети, особенно перед выборами, будут очень сильно модерировать информационное пространство России», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Он предположил, кто может стоять за подобной цензурой в соцсетях.

«Я думаю, что, безусловно, есть те люди, которые являются апологетами одурманивания нашей молодежи и кто считает, что необходимо процесс дибилизации подрастающего поколения производить более эффективно», — подытожил депутат.

Ранее Виталий Милонов рассказал о том, какие, по его мнению, поправки нужно ввести в закон о продаже алкоголя.