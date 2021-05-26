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новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по санитарному делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
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Это уже совсем мрак: Виталий Милонов отреагировал на блокировку его аккаунта в TikTok

Общество
Это уже совсем мрак: Виталий Милонов отреагировал на блокировку его аккаунта в TikTok
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

TikTok подвергает цензуре контент, не вписывающийся в либеральную парадигму. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник ФАН прокомментировал блокировку его аккаунта в социальной сети TikTok.

«Я его еще не успел официально завести. По большому счету, это просто жители моего округа, активные молодые ребята, его создали. Иногда снимали меня для него, иногда брали мои видео или еще что-то. Теперь без объяснения причин запрещают [администраторы] делать любые новые публикации. Как бы и не заблокировали, но новые публикации сразу отправляются в бан», — сообщил народный избранник.

Милонов подчеркнул, что подобный случай может указывать на тревожную тенденцию.

«Блокировка этого аккаунта — это совсем уже мрак. На фоне того, что там происходит, тех адских трэш-видео, которые там снимаются и спокойно распространяются... Если твоя политическая точка зрения не соответствует некой либеральной парадигме — она моментально блокируется. Могу сказать одно — это сигнал того, что социальные сети, особенно перед выборами, будут очень сильно модерировать информационное пространство России», — сказал собеседник ФАН.

Это уже совсем мрак: Виталий Милонов отреагировал на блокировку его аккаунта в TikTok
Global Look Press  / SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

Он предположил, кто может стоять за подобной цензурой в соцсетях.

«Я думаю, что, безусловно, есть те люди, которые являются апологетами одурманивания нашей молодежи и кто считает, что необходимо процесс дибилизации подрастающего поколения производить более эффективно», — подытожил депутат.

Ранее Виталий Милонов рассказал о том, какие, по его мнению, поправки нужно ввести в закон о продаже алкоголя.

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милонов цензура tiktok
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