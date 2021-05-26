В Чите поймали группировку черных риелторов

Чита, 26 мая. Члены преступного сообщается подозревается в мошенничестве с недвижимостью. Группировка занималась продажей выморочных квартир.

Такой квартирой считается та, у которой отсутствуют наследники, или все претенденты на нее отказались от имущества. По данным правоохранительных органов, в группу черных риелторов входили минимум десять человек. Банда получала информацию о таких квартирах и путем подделки документов, признавала родственниками умерших тех людей, которые не могли претендовать на жилплощадь. Подставные лица получали за свои услуги 50 тысяч рублей, не зная о криминальной схеме, сообщает ZabNews.ru.

Черные риелторы успели продать две квартиры, получив 5 млн рублей. Общая стоимость объектов, на которые банда успела оформить документы, превышает 15 млн рублей. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено дело по статье «Мошенничество».

Жители Приморского края перевели мошенникам более 12,2 млн рублей, сообщал ФАН. За неделю в территориальные подразделения полиции обратились 74 гражданина.