Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена

Москва, 26 мая. Москва пока не имеет планов о присутствии представителей СМИ на встрече президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пока в Кремле нет таких планов.

«Мы пока не имеем никаких деталей, которые еще только предстоит согласовать», — рассказал он представителям СМИ.

Ранее стало известно, что саммит Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Речь на переговорах пойдет о двусторонних отношениях и стратегической стабильности. Кроме того, будут подняты вопросы, которые касаются международной повестки, пандемии коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.