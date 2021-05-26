НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 26 мая. Официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР сообщил о работе станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ у линии соприкосновения.

Станция работает в районе трех подконтрольных Киеву населенных пунктах. Примечательно, что ранее в ЛНР уже заявляли о том, что украинская сторона использует РЭБ для препятствования работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на передовой. Предполагается, что таким образом киевские военные скрывают местоположение вооружения, которое размещено у линии фронта в обход запрета в соответствии с минскими договоренностями.

«В зоне ответственности ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенных пунктов Золотое, Счастье и Катериновка зафиксировано применение станций РЭБ «Буковель-АД», — говорится в официальном сообщении Народной милиции ЛНР.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее назвал глушение связи с беспилотниками ОБСЕ явным признаком готовящейся войны в Донбассе, пишет «Царьград».