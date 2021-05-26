Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе

Калининград, 26 мая. Национальный парк Куршская коса впервые откроется для участников инклюзивной экспедиции с 22 мая по 4 июня 2021 года.

В экспедиции примут участие 29 человек, девять из которых имеют разные формы инвалидности, передает «Ямал-Регион». Их основной целью является практическая помощь заповеднику. Волонтеры уже подготовили 284 пары рябиновых веников для копытных животных. Заготовку продолжат на очередном этапе, отметили в пресс-службе национального парка.

Волонтеры помогут восстановить поврежденные участки авандюны, работать планируется по шесть часов в день. В выходные предусмотрена активная программа экскурсий. Добровольцы смогут насладиться природой Куршской косы, проживая в нескольких минутах от берега Балтийского моря.

Ранее сообщалось о строительстве нового терминала в воздушной гавани Нового Уренгоя. Работы проводятся в рамках реконструкции комплекса.