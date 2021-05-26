Депутат Сейма Польши Кристиан Каминьский (партия «Конфедерация») заявил об упущенных Варшавой возможностях в отношениях с Россией из-за поддержки Украины. Как считает этот молодой политик, если бы польское правительство в угоду Киеву не выступало против энергетических проектов Москвы, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши.

Кусающий локти Каминьский — не первый, кто говорит об этом. Но до сих пор правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) отмахивалась от подобных предупреждений. После того как пришедшие к власти в Киеве в результате государственного переворота 2014 года политические силы избрали курс на тотальное противостояние России, в Варшаве увидели в этом шанс одержать верх в извечном «споре славян между собою».

Польша поддерживала русофобскую Украину, полагая, что сможет сделать из нее надежный буфер, который будет ограждать Европу от России. Поэтому Варшава была в авангарде антироссийских санкций ЕС, настаивая на принятии все новых и новых запретительных мер. Она пыталась отстроить «железный занавес», загнать Москву в «варварскую Азию».

Федеральное агентство новостей /

Но все это вызывало большие вопросы у польского общества. Ему не нравилось, что польские власти закрывают глаза на официальное признание Киевом украинских националистов, чьи духовные вожди причастны к геноциду поляков времен Второй мировой войны. Оно не понимало, почему вопреки национальным интересам Польша лишает себя возможностей взаимовыгодно торговать с Россией. И зачем Варшава в «битве» с Москвой по трубопроводу «Северный поток — 2» заодно входит в клинч с Германией.

Подкосили сторонников антироссийской линии в Польше намеки администрации президента США Джо Байдена на отказ от конфронтации с Россией. Сейчас эти политические русофобы сетуют на то, что Вашингтон их «предал», отказавшись от введения санкций против трубопровода. На фоне ранее испорченных отношений с Берлином и Парижем Варшава оказалась в полном геополитическом одиночестве, и теперь ей надо кардинально пересматривать свою внешнюю политику.

Однако у нее остаются шансы на прорыв на восточном направлении. Во время церемонии приема верительных грамот в Кремле у нового посла Польши в Москве президент России Владимир Путин подчеркнул:

«Накопившиеся же в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход».

Сигнал послан. Примет ли Варшава грамотные решения или опять наломает дров, как это нередко случалось в ее истории?

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной