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26 мая 15:24
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новостей
15:19
Общество
Эфир: Потеснит ли цифровое искусство настоящую живопись
15:18
Общество
Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
14:57
Общество
Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива
14:55
Общество
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние
14:55
Общество
Режим самоизоляции сняли для пожилых саратовчан в условиях роста заболеваемости COVID
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Елена Панина: Всеми брошенная Польша кусает локти из-за упущенной дружбы с Россией

Политика
Елена Панина: Всеми брошенная Польша кусает локти из-за упущенной дружбы с Россией
ИА Политика Сегодня  / 

Депутат Сейма Польши Кристиан Каминьский (партия «Конфедерация») заявил об упущенных Варшавой возможностях в отношениях с Россией из-за поддержки Украины. Как считает этот молодой политик, если бы польское правительство в угоду Киеву не выступало против энергетических проектов Москвы, это могло бы привести к взаимовыгодному сотрудничеству России и Польши.

Кусающий локти Каминьский — не первый, кто говорит об этом. Но до сих пор правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) отмахивалась от подобных предупреждений. После того как пришедшие к власти в Киеве в результате государственного переворота 2014 года политические силы избрали курс на тотальное противостояние России, в Варшаве увидели в этом шанс одержать верх в извечном «споре славян между собою».

Польша поддерживала русофобскую Украину, полагая, что сможет сделать из нее надежный буфер, который будет ограждать Европу от России. Поэтому Варшава была в авангарде антироссийских санкций ЕС, настаивая на принятии все новых и новых запретительных мер. Она пыталась отстроить «железный занавес», загнать Москву в «варварскую Азию».

Елена Панина: Польша осталась геополитически одинокой после «предательства» США
Федеральное агентство новостей  / 

Но все это вызывало большие вопросы у польского общества. Ему не нравилось, что польские власти закрывают глаза на официальное признание Киевом украинских националистов, чьи духовные вожди причастны к геноциду поляков времен Второй мировой войны. Оно не понимало, почему вопреки национальным интересам Польша лишает себя возможностей взаимовыгодно торговать с Россией. И зачем Варшава в «битве» с Москвой по трубопроводу «Северный поток — 2» заодно входит в клинч с Германией.

Подкосили сторонников антироссийской линии в Польше намеки администрации президента США Джо Байдена на отказ от конфронтации с Россией. Сейчас эти политические русофобы сетуют на то, что Вашингтон их «предал», отказавшись от введения санкций против трубопровода. На фоне ранее испорченных отношений с Берлином и Парижем Варшава оказалась в полном геополитическом одиночестве, и теперь ей надо кардинально пересматривать свою внешнюю политику.

Однако у нее остаются шансы на прорыв на восточном направлении. Во время церемонии приема верительных грамот в Кремле у нового посла Польши в Москве президент России Владимир Путин подчеркнул:

«Накопившиеся же в двусторонних отношениях сложные вопросы, безусловно, можно решать, действуя на основе прагматизма и учета интересов друг друга. Мы именно за такой конструктивный подход».

Сигнал послан. Примет ли Варшава грамотные решения или опять наломает дров, как это нередко случалось в ее истории?

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елены Паниной

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сша польша украина северный поток - 2 елена панина российско-польские отношения
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Все новости / Политика / Елена Панина: Всеми брошенная Польша кусает локти из-за упущенной дружбы с Россией
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