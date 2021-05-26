Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот

Москва, 26 мая. Российский актер Стас Садальский показал, как отношения с советской актрисой Людмилой Максаковой влияют на его физическую форму. Артист опубликовал провокационный снимок.

Ради новой публикации Садальский оголил живот, продемонстрировав далеко не идеальное тело. В подписи под снимком он добавил, что во всем виновата женщина, с которой он еще недавно планировал связать свою жизнь.

«Соблазнила, обрюхатила и бросила», — подписал Садальский фото в Instagram.

Под публикацией он добавил большое количество хэштегов, по которым можно сделать вывод, что Максакова бросила своего возлюбленного. Поклонники не слишком оценили юмор артиста и раскритиковали за излишне большой живот.

«Вернется, какие ваши годы! Главное, может, стоит беременность свою спрятать?»; «Наверное, из-за такого пузика и сбежала. Людмила — дама эффектная»; «Вот так набрюхатили вас! Ничего себе беременность вы отъели, Стас. Срочно бы похудеть» — иронично отметили поклонники.

О возможной свадьбе между Садальским и Максаковой стало известно совсем недавно. Скандально известный актер заявил, что его подруга очень хочет выйти замуж еще раз. Регистрация отношений, если она состоится, станет первой для 69-летнего артиста и третьей для его 80-летней невесты.