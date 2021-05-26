Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»

Хельсинки, 26 мая. Финляндия приняла решение отозвать разрешение на полеты «Белавиа» в страну. Об этом в среду сообщили представители местного правительства.

Финское агентство транспорта и связи Traficom решило отменить действие лицензии на осуществление полет в Финляндию у белорусского авиаперевозчика «Белавиа». Как передает РИА Новости, решение вступает в силу с 26 мая.

Рейсы авиаперевозчика «Белавиа», следующие из Минска в Стокгольм и обратно, временно отменяются. Как сообщалось ранее, об этом в среду заявили представители белорусской компании.