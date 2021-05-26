Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке

Москва, 26 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал задержание гражданки России Софии Сапеги в Белоруссии.

По его словам, он располагает данными по ситуации, которые публиковались в СМИ.

«Безусловно, вся консульская защита, юридическая защита будет обеспечена для российской гражданки», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Сапеге грозит до 12 лет тюрьмы. Девушка признала свою вину в редактировании Telegram-каналов, которые публиковали личные данные сотрудников МВД.