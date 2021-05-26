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13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
Все новости

Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале

Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Тюмень, 26 мая. Уникальная в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности появится на Ямале. Там будут разрабатывать нормы проектирования, строительства и эксплуатации дорог.

Сотрудники лаборатории будут заниматься вопросами строительства домов и других объектов на Крайнем Севере, передает «Ямал-Регион». Лаборатория будет основана на базе Научного центра изучения Арктики. Дорога на Аксарку ремонтируется с учетом современных технологий, сохраняя мерзлоту и продолжительность жизни полотна.

Сотрудники нового предприятия будут предлагать технологии, которые позволят сохранить возведенные объекты. Научное и инженерное подразделения лаборатории возглавит профессор Тюменского индустриального университета Анатолий Шуваев. Рабочие места займут лучшие ученые Ямала, Тюменской области и других регионов.

Ранее сообщалось о появлении нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя. Завершить и сдать проект планируется в следующем году.

ямал лаборатория криология
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