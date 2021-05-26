Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале

Тюмень, 26 мая. Уникальная в России лаборатория криологии Земли и геотехнической безопасности появится на Ямале. Там будут разрабатывать нормы проектирования, строительства и эксплуатации дорог.

Сотрудники лаборатории будут заниматься вопросами строительства домов и других объектов на Крайнем Севере, передает «Ямал-Регион». Лаборатория будет основана на базе Научного центра изучения Арктики. Дорога на Аксарку ремонтируется с учетом современных технологий, сохраняя мерзлоту и продолжительность жизни полотна.

Сотрудники нового предприятия будут предлагать технологии, которые позволят сохранить возведенные объекты. Научное и инженерное подразделения лаборатории возглавит профессор Тюменского индустриального университета Анатолий Шуваев. Рабочие места займут лучшие ученые Ямала, Тюменской области и других регионов.

Ранее сообщалось о появлении нового пассажирского терминала в аэропорту Нового Уренгоя. Завершить и сдать проект планируется в следующем году.