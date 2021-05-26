Невзирая на резкие заявления: Евросоюз обновляет стратегию отношений с Россией

На проходящем в эти дни саммите Европейского совета было принято решение о формулировании единой стратегии отношений ЕС с Россией. Такое поручение члены Евросовета дали главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. Доклад на соответствующую тему он должен будет подготовить к концу июня, то есть к очередному саммиту лидеров Евросоюза.

Многие аналитики уже сейчас называют это речение Европейского совета «новой главой» в отношениях ЕС и России. Однако есть и те, кто относится к подобным надеждам скептически. Слишком много конфликтных ситуаций между Россией и странами Евросоюза произошло в последние годы.

Впрочем, кажется, почва для определенного рода надежд на более адекватное взаимодействие между Союзом европейских государств и РФ есть. Хотя бы потому, что эта тема официально поднимается именно на уровне Европейского совета. Дело в том, что это высший политический орган ЕС, который состоит из глав государств и правительств, входящих в Евросоюз. И именно он определяет стратегические направления политики Союза европейских государств, в том числе и на международном уровне.

Стоит отметить, что формулировки, которые использовали члены Евросовета при обсуждении отношений с нашей страной, как бы это помягче, несколько попахивают шизофренией. С одной стороны, в официальном заявлении Совета говорится о том, что его члены «осуждают противоправную, провокационную и подрывную российскую деятельность, направленную против ЕС, стран в его составе и за его пределами». При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также принимала участие в саммите, заявляет, что знает «о попытках [России] ослабить Европейский союз и вести подрывную деятельность против входящих в него стран путем гибридных угроз, диверсий, убийств, тактики «разделяй и властвуй», кибератак и кампаний по дезинформации», подчеркивая, что «с годами становится только хуже». Но, с другой стороны, та же фон дер Ляйен в том же официальном заявлении говорит, что «у ЕС и России общее будущее. Россия — наш крупнейший сосед и остается для Евросоюза источником торговли и инвестиций. Жизни европейцев и россиян вдоль наших общих границ переплетены. Также Россия — важная сила в борьбе с глобальными проблемами и решении региональных вопросов». Для стороннего наблюдателя подобного рода смена риторики в одном выступлении выглядит, прямо скажем, удивительно. Однако об особенностях перевода с «дипломатического европейского» на человеческий будет чуть ниже.

Global Look Press / European Union

Пока же стоит заострить внимание еще и на том, что члены Евросовета попросили Борреля составить доклад о дальнейших взаимоотношениях ЕС и России, руководствуясь «пятью принципами» отношений к РФ. Принципы эти были сформулированы еще в 2016 году и, по сути, определяют стратегию поведения Евросоюза во взаимоотношениях с нашей страной.

Если коротко, то эти пункты о том, что ЕС будет добиваться выполнения Минских соглашений (естественно, в первую очередь от России), укреплять восточное партнерство с Украиной, Молдавией, Грузией, Белоруссией, Арменией и Азербайджаном. Также в 2016 году ЕС обязался укреплять свою «энергетическую безопасность», при этом в контексте не столько национальных интересов отдельных европейских государств, сколько «всего сообщества в целом». И уже по этим трем пунктам можно четко сказать, насколько эта политика Евросоюза была за последние годы «успешна» и в какой мере реализована на практике.

Тем не менее есть еще четвертый и пятый принципы, которые про сотрудничество с Россией по линии безопасности, в контексте таких государств, как Иран и «ядерная сделка» с ним, Сирия, Ближний Восток в целом, борьбу с терроризмом и «иные направления», которые выгодны для ЕС. Ну и «поддержку гражданского общества в РФ и поддержку связей между гражданами ЕС и России».

В общем, принципы, конечно, красивые, но понятно, что в основном декларативные. И это также весьма показательный момент, который демонстрирует, что евробюрократия несколько отошла от объективной реальности, данной нам в ощущениях.

Здесь даже не стоит говорить про Минские соглашения, на которые откровенно плюет Украина, или про российское гражданское общество в лице, например, Навального, которого поддержала Германия, но ничего хорошего из этого, как показала практика, не получилось.

Достаточно вспомнить про энергетическую безопасность и «Северный поток — 2», который, несмотря на то, что завершен уже на 97%, до сих пор является объектом самых горячих споров среди стран — участниц ЕС. При этом уже даже не столько в смысле российского газа, сколько в контексте, например, польской программы атомной энергетики.

Global Look Press / Nord Steram 2/Twitter.com

Но да бог с ними, с принципами, куда интереснее, чего все же ждать от доклада Борреля и дальнейшей политики ЕС в отношении России. Ряд аналитиков делают смелые заявления о том, что стратегия поведения Евросоюза будет в дальнейшем несколько отлична от политики в отношении нашей страны тех же США. Но, кажется, это слишком уж радужные надежды. Поскольку огромная часть Евросоюза входит в НАТО и фактически подчиняется по этой линии Штатам. Стоит напомнить, что относительно недавно в рамках «американо-германской перезагрузки отношений» именно по линии Североатлантического альянса состоялась встреча министра обороны Германии и главы Пентагона. А Германия — это не только крупнейший европейский партнер США в Альянсе, но и неформальный, зато фактический лидер ЕС.

Другое дело, что сейчас администрация Байдена идет на определенное сближение с Россией. В частности, на днях стало известно, что президенты РФ и США встретятся в Женеве 16 июня и будут обсуждать в том числе и вопросы «глобальной безопасности», в число которых, если верить военному бюджету Америки, входят и проблемы Украины, и Иран с Сирией и Ближним Востоком, и даже «СП-2» в контексте все той же «европейской энергетической безопасности». И есть мнение, что именно поэтому Европейский совет поручил Боррелю сделать доклад к концу июня. Ну, чтобы не выбиваться из русла политики «старших товарищей» из Вашингтона. Поэтому то, что предложит Боррель Евросоюзу в отношении России, зависит от того, о чем договорятся Байден и Путин буквально через пару недель. Впрочем, дипломаты обеих сторон высказывают надежду на конструктивный диалог глав РФ и США. А это дает надежду на то, что и ЕС значительно смягчит свою позицию по «российскому направлению», невзирая на прошлые резкие заявления и обвинения в адрес России со стороны отдельных европейских государств.