Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве

Москва, 26 мая. Российская Федерация еще будет договариваться с Соединенными Штатами по конкретному месту проведения саммита в Женеве, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

С таким заявлением он выступил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, это еще будем вместе с американцами смотреть и договариваться», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям от саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.