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13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
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Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы

Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 26 мая. Обстановка в общеобразовательных заведениях на Украине накаляется. Родители девятиклассников не знают, куда определить детей, поскольку часть школ теперь «указывает на дверь».

Некоторые общеобразовательные учреждения на Украине лишились права принимать школьников в старшие классы после девяти лет обучения. Родители учащихся в панике. Школы, в которых обучались дети, больше не могут набирать десятые классы. А из всех образовательных заведений останется только четверть, которые будут принимать в 10-е и 11-е классы.

«Школ, куда будут принимать в старшие классы, станет меньше. Сейчас у нас 22 школы, где по одному 10 классу, то есть 22 класса. А останется три школы по четыре класса, то есть 12 классов. А остальных куда? Кроме того, из соседних сел приедут, ведь у них, кроме девятилеток, ничего нет. В больших городах, может, и есть выбор, а у нас огромная конкуренция будет в 10-й класс», — посетовала в городской группе в соцсети Facebook жительница Северодонецка.

Обстановка в Киеве тоже напряженная. Минобразования страны выпустило письмо с разъяснениями, в котором много «красивых слов» про обеспечение равного доступа к полному среднему образованию, отметил директор одной из школ Днепровского района Киева. Кроме того, в ведомстве заверили, что ни одного выпускника не лишат права продолжить образование. При этом количество школ, в которых формируются десятые классы, сократилось, передают «Вести».

До этого украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила, что страна «превратилась в зоопарк». На Украине было качественное образование, развитое хозяйство и научные предприятия на момент распада СССР. Теперь специалисты бегут за рубеж, так как Киев не может обеспечить им достойные зарплаты.

украина родители школа образование
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