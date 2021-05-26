Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы

Киев, 26 мая. Обстановка в общеобразовательных заведениях на Украине накаляется. Родители девятиклассников не знают, куда определить детей, поскольку часть школ теперь «указывает на дверь».

Некоторые общеобразовательные учреждения на Украине лишились права принимать школьников в старшие классы после девяти лет обучения. Родители учащихся в панике. Школы, в которых обучались дети, больше не могут набирать десятые классы. А из всех образовательных заведений останется только четверть, которые будут принимать в 10-е и 11-е классы.

«Школ, куда будут принимать в старшие классы, станет меньше. Сейчас у нас 22 школы, где по одному 10 классу, то есть 22 класса. А останется три школы по четыре класса, то есть 12 классов. А остальных куда? Кроме того, из соседних сел приедут, ведь у них, кроме девятилеток, ничего нет. В больших городах, может, и есть выбор, а у нас огромная конкуренция будет в 10-й класс», — посетовала в городской группе в соцсети Facebook жительница Северодонецка.

Обстановка в Киеве тоже напряженная. Минобразования страны выпустило письмо с разъяснениями, в котором много «красивых слов» про обеспечение равного доступа к полному среднему образованию, отметил директор одной из школ Днепровского района Киева. Кроме того, в ведомстве заверили, что ни одного выпускника не лишат права продолжить образование. При этом количество школ, в которых формируются десятые классы, сократилось, передают «Вести».

До этого украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова заявила, что страна «превратилась в зоопарк». На Украине было качественное образование, развитое хозяйство и научные предприятия на момент распада СССР. Теперь специалисты бегут за рубеж, так как Киев не может обеспечить им достойные зарплаты.