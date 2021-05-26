Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ

Москва, 26 мая. Вратарь столичного «Локомотива» стал лучшим голкипером РПЛ в сезоне-2020/21.

Пресс-служба РПЛ сообщила, что 35-летний Маринато Гильерме признан лучшим вратарем прошедшего чемпионата России по футболу. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, в 14 из которых сохранил ворота в неприкосновенности, пишет RT.

«Локомотив» завершил чемпионат России на третьей позиции. Гильерме выступает за «железнодорожников» с 2007 года. В составе команды он четырежды выигрывал Кубок России и становился чемпионом страны.

Ранее Артем Дзюба был признан болельщиками «Зенита» лучшим футболистом команды в мае. В голосовании форвард опередил партнера по нападению Сердара Азмуна и полузащитника Андрея Мостового.