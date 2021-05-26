Всемирный банк оценил идею введения в РФ минимального гарантированного дохода

Вашингтон, 26 мая. Бедность в России может снизиться с введением минимального гарантированного дохода, сообщается в докладе Всемирного банка.

В документе о российской экономике сообщается, что инструментом для решения трудной задачи сокращения уровня бедности может стать национальная программа минимального гарантированного дохода (МГД). Она может обеспечить высокую эффективность затрат.

Программа направлена на обеспечение регулярной выплаты денежных пособий малоимущим семьям. Как правило, размер пособия определяется разницей между доходом семьи и порогом дохода. Также отмечается, что в РФ данный метод мог бы сочетаться с другими мерами по снижению бедности.

Залогом борьбы с бедностью глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее назвал адресность соцпомощи малоимущим гражданам.

Бедность человека могут программировать его собственные привычки, считает психотерапевт Анна Стори. Чтобы изменить ситуацию, следует чаще рисковать, идти на перемены в жизни, менять работу и общаться с новыми людьми, приводит ее слова «ФедералПресс».