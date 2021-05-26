Россия эвакуировала 70 граждан из сектора Газа

Газа, 26 мая. Граждане Российской Федерации изъявили желание эвакуироваться из сектора Газа, который подвергается обстрелам со стороны Израиля.

По данным российского посольства в Палестине, 70 россиян направятся в Каир, а уже оттуда — в Москву. Помимо этого, планируется начать эвакуацию граждан Молдавии, Украины и Казахстана.

Преимущественно из сектора Газа эвакуируют детей и женщин. Мероприятие проводится по желанию россиян после заявления президента Российской Федерации Владимира Путина, передает информационно-аналитический портал Monavista Daily.

Ранее «Палестинский информационный центр» сообщил, что на большей части сектора Газа наблюдается отключение света, которое произошло на фоне обстрела со стороны ВВС Израиля.