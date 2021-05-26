Лукашенко уверен, что Россия не стремится включить Белоруссию в свой состав

Минск, 26 мая. Российская Федерация не стремится к тому, чтобы включить Белоруссию в состав страны, убежден глава республики Александр Лукашенко.

С таким заявлением белорусский президент выступил на встрече с парламентариями, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. По его словам, стороны могут построить мощную систему единства.

«Мы с Россией, как два суверенных, независимых государства, можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина и белорусского главы состоятся 28 мая.