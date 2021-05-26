Манижа рассказала о неловкой встрече с победившей на Евровидении группой Maneskin

Москва, 26 мая. Поп-исполнительница Манижа, которая представляла Россию на Евровидении в Роттердаме, рассказала в эфире ток-шоу «Вечерний Ургант» о странном инциденте с рок-группой Maneskin.

Знаменитость вспомнила, как итальянские артисты позвали ее в свою гримерку, чтобы познакомиться. Это немного смутило Манижу, однако она решила узнать, что им нужно. Артистка направилась к коллегам из Италии, как «настоящая сильная и волевая женщина».

«Встала и пошла. Встретила их, а у них были такие безэмоциональные лица, что сначала я подумала, что это какая-то шутка и нас не звали», — поделилась переживаниями звезда, рассказывая о неловкой встрече.

После этого знаменитость решила каким-нибудь оригинальным образом заполнить «нелепую паузу». Она исполнила для рокеров итальянскую песню Felicita. Музыканты засняли импровизированное выступление российской певицы на видео. Их лица, при этом, не выражали никаких эмоций, как вспомнила певица. Однако позже они опубликовали ролик в своих соцсетях, написав, что Манижа произвела на них огромное впечатление.

Группа Maneskin одержала победу на Евровидении с 524 баллами. Тогда как Манижа заняла девятое место, передает «Мир 24».

Исполнительница в эфире шоу Урганта также составила собственный список фаворитов конкурса. Манижа включила в него музыкантов из Исландии, Литвы и Швейцарии.