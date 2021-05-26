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новостей
13:53
Общество
Кинокритик Шпагин оценил идею новой экранизации «Анны Карениной» от Netflix
13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
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Манижа рассказала о неловкой встрече с победившей на Евровидении группой Maneskin

Шоу-бизнес
Манижа рассказала о неловкой встрече с победившей на Евровидении группой Maneskin
eurovision.tv  /  Пресс-служба Евровидение

Москва, 26 мая. Поп-исполнительница Манижа, которая представляла Россию на Евровидении в Роттердаме, рассказала в эфире ток-шоу «Вечерний Ургант» о странном инциденте с рок-группой Maneskin.

Знаменитость вспомнила, как итальянские артисты позвали ее в свою гримерку, чтобы познакомиться. Это немного смутило Манижу, однако она решила узнать, что им нужно. Артистка направилась к коллегам из Италии, как «настоящая сильная и волевая женщина».

«Встала и пошла. Встретила их, а у них были такие безэмоциональные лица, что сначала я подумала, что это какая-то шутка и нас не звали», — поделилась переживаниями звезда, рассказывая о неловкой встрече.

После этого знаменитость решила каким-нибудь оригинальным образом заполнить «нелепую паузу». Она исполнила для рокеров итальянскую песню Felicita. Музыканты засняли импровизированное выступление российской певицы на видео. Их лица, при этом, не выражали никаких эмоций, как вспомнила певица. Однако позже они опубликовали ролик в своих соцсетях, написав, что Манижа произвела на них огромное впечатление.

Группа Maneskin одержала победу на Евровидении с 524 баллами. Тогда как Манижа заняла девятое место, передает «Мир 24».

Исполнительница в эфире шоу Урганта также составила собственный список фаворитов конкурса. Манижа включила в него музыкантов из Исландии, Литвы и Швейцарии.

музыка евровидение Манижа maneskin
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