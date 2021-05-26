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новостей
13:53
Общество
Кинокритик Шпагин оценил идею новой экранизации «Анны Карениной» от Netflix
13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
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Уволенная слухопротезистка четвертый год добивается компенсации от работодателя

Общество
Уволенная слухопротезистка четвертый год добивается компенсации от работодателя
freepik.com  /  Designed by Freepik

Кемерово, 26 мая. Во время командировки сотрудница ООО «Аудионорма» попала в аварию из-за начальницы, выехавшей на встречную полосу. В результате ДТП женщина впала в кому и осталась инвалидом.

Когда женщина пришла в себя и попыталась узнать о компенсации с места работы, оказалось, что компания не составляла акт, отрицая факт командировки. Обманутая женщина обратилась за помощью к профсоюзам, сообщает газета «Солидарность».

В ходе разбирательств пострадавшей удалось доказать факт получения производственной травмы при исполнении служебных обязанностей. После получения справки об ограничениях по здоровью и возвращения на прежнее место работы, бывшая начальница хитростью убедила женщину написать заявление о предоставлении легкого труда, после чего уволила.

Центральный районный суд Новокузнецка встал на сторону работницы и постановил ей выплату компенсации за моральный вред, однако женщина не может получить деньги до сих пор. Бывшая начальница решила не выплачивать деньги и прекратила производственную деятельность компании, уволив всех сотрудников.

На месте закрывшейся компании появилось новое юридическое лицо — «ООО» Центр слуха «АудиоНорма». Из-за приостановления деятельности и нулевых отчетов приставы не могли взыскать задолженность в пользу пострадавшей женщины.

По решению последнего суда, генерального директора привлекли к субсидиарной ответственности по долгам. С нее лично будут взысканы требуемые средства.

Прокуратура проверит сообщение о нарушении прав пассажиров в Пулкове, сообщал ФАН. Инцидент с группой школьников, которые не смогли вовремя вылететь из аэропорта, привлек внимание правоохранителей.

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