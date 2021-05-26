Уволенная слухопротезистка четвертый год добивается компенсации от работодателя

Кемерово, 26 мая. Во время командировки сотрудница ООО «Аудионорма» попала в аварию из-за начальницы, выехавшей на встречную полосу. В результате ДТП женщина впала в кому и осталась инвалидом.

Когда женщина пришла в себя и попыталась узнать о компенсации с места работы, оказалось, что компания не составляла акт, отрицая факт командировки. Обманутая женщина обратилась за помощью к профсоюзам, сообщает газета «Солидарность».

В ходе разбирательств пострадавшей удалось доказать факт получения производственной травмы при исполнении служебных обязанностей. После получения справки об ограничениях по здоровью и возвращения на прежнее место работы, бывшая начальница хитростью убедила женщину написать заявление о предоставлении легкого труда, после чего уволила.

Центральный районный суд Новокузнецка встал на сторону работницы и постановил ей выплату компенсации за моральный вред, однако женщина не может получить деньги до сих пор. Бывшая начальница решила не выплачивать деньги и прекратила производственную деятельность компании, уволив всех сотрудников.

На месте закрывшейся компании появилось новое юридическое лицо — «ООО» Центр слуха «АудиоНорма». Из-за приостановления деятельности и нулевых отчетов приставы не могли взыскать задолженность в пользу пострадавшей женщины.

По решению последнего суда, генерального директора привлекли к субсидиарной ответственности по долгам. С нее лично будут взысканы требуемые средства.

Прокуратура проверит сообщение о нарушении прав пассажиров в Пулкове, сообщал ФАН. Инцидент с группой школьников, которые не смогли вовремя вылететь из аэропорта, привлек внимание правоохранителей.