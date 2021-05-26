Навального поставили на учет в колонии как склонного к побегу автоматически

Владимир, 26 мая. Навальный получил статус осужденного, склонного к побегу после того, как его таковым признали в СИЗО. Информация автоматически направилась в ИК Владимирской области.

По словам представителя колонии, блогера поставили на учет в СИЗО 18 февраля, а 11 марта он прибыл в изолятор. При этом неизвестно, почему Навальному прикрепили такой статус. На вопрос об этом в суде не смогла ответить работник колонии №2.

Основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) каждые два часа проверяет дежурный. Также за ним ведется видеонаблюдение.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.