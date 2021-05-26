Песков оценил слова Байдена о неэффективности санкций по «СП-2»

Москва, 26 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о неэффективности рестрикций против проекта «Северный поток — 2».

По словам представителя Кремля, ограничительные меры в целом не несут эффективности. Песков выступил с заявлением перед журналистами.

«Наша-то точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом», — сказал пресс-секретарь.

Ранее президент США признал контрпродуктивность санкций против «СП-2». По словам американского лидера, трубопровод будет строиться дальше.