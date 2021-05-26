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13:53
Общество
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13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
Все новости

Политик Лущ рассказал о попытках Запада выжать дивиденды из ситуации с Протасевичем

Политика
Политик Лущ рассказал о попытках Запада выжать дивиденды из ситуации с Протасевичем
instagram.com  /  @sergei_lusch

Минск, 26 мая. Белорусским властям стоит быть осторожным из-за стремления Запада использовать любую ошибку против страны. С таким мнением выступил местный политик Сергей Лущ.

Западные страны «основательно вложились» в белорусский проект, убежден политик. Поэтому они не упустят возможности воплотить свой замысел в жизнь, подчеркнул Лущ.

«Протасевич(основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман - Прим. Ред.), безусловно, враг белорусской государственности, и, если б силы, стоящие за ним, одержали в августе верх, сегодня от республики мало бы что осталось», — считает эксперт.

Противники белорусской государственности постараются получить максимум дивидендов из этой ситуации, подчеркнул политик. После запретов Евросоюза в сфере транзита и авиасообщения последуют политические шаги, считает Лущ.

Накануне Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией ЕС и перевозить пассажиров в аэропорты государств-членов союза. Европейским перевозчикам также порекомендовали прекратить летать через воздушное пространство Белоруссии. Некоторые государства уже ввели соответствующие ограничения.

Ранее премьер-министр республики Роман Головченко рассказал об ответных мерах, которые могут быть приняты против западных стран. В том числе может быть ограничен транзит через территорию государства, пояснил он.

Ситуация с самолетом авиакомпании Ryanair произошла 23 мая. Борт, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о бомбе. На воздушном судне находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранители задержали пассажира при проверке документов.

евросоюз белоруссия лущ
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