Политик Лущ рассказал о попытках Запада выжать дивиденды из ситуации с Протасевичем

Минск, 26 мая. Белорусским властям стоит быть осторожным из-за стремления Запада использовать любую ошибку против страны. С таким мнением выступил местный политик Сергей Лущ.

Западные страны «основательно вложились» в белорусский проект, убежден политик. Поэтому они не упустят возможности воплотить свой замысел в жизнь, подчеркнул Лущ.

«Протасевич(основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман - Прим. Ред.), безусловно, враг белорусской государственности, и, если б силы, стоящие за ним, одержали в августе верх, сегодня от республики мало бы что осталось», — считает эксперт.

Противники белорусской государственности постараются получить максимум дивидендов из этой ситуации, подчеркнул политик. После запретов Евросоюза в сфере транзита и авиасообщения последуют политические шаги, считает Лущ.

Накануне Брюссель запретил белорусским авиакомпаниям осуществлять полеты над территорией ЕС и перевозить пассажиров в аэропорты государств-членов союза. Европейским перевозчикам также порекомендовали прекратить летать через воздушное пространство Белоруссии. Некоторые государства уже ввели соответствующие ограничения.

Ранее премьер-министр республики Роман Головченко рассказал об ответных мерах, которые могут быть приняты против западных стран. В том числе может быть ограничен транзит через территорию государства, пояснил он.

Ситуация с самолетом авиакомпании Ryanair произошла 23 мая. Борт, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске из-за сообщения о бомбе. На воздушном судне находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Правоохранители задержали пассажира при проверке документов.