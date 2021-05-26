Песков указал на важность законодательного урегулирования вопросов в интернете

Москва, 26 мая. Интернет — это параллельный мир, где должно присутствовать законодательство для урегулирования всех вопросов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Регулированием законности в интернете должен заниматься Роскомнадзор, считает пресс-секретарь российского лидера. Как передает РИА Новости, Песков назвал интернет параллельным миром, в котором, как и в обычном, необходимо законодательство для регулирования связанных с этой темой вопросов.

Встреча Путина с американским коллегой Джо Байденом вряд ли поможет прийти к пониманию по темам, вызывающим наибольшее несогласие. Как сообщалось ранее, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.