Российские банки обязали объяснять причину отказа в ипотечных каникулах

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки объяснять причину отказа в ипотечных каникулах.

Российские банки будут объяснять заемщикам причины отказа в предоставлении ипотечных каникул. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Текст документа был опубликован на официальном сайте правовой информации.

Согласно тексту закона, заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, имеют право об обращении в банк с просьбой в предоставлении ипотечных каникул. Льготный период предоставляется сроком не более шести месяцев. Как указывается в пояснительной записке, новые изменения в законе позволят обеспечить заемщиков правовыми гарантиями на получение информации о причинах отказа.

Ранее сообщалось, что в России сохраняются рекордные темпы ипотечного кредитования. С января по апрель банками было выдано 613 тысяч ипотечных кредитов.