Песков призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям от встречи Путина и Байдена

Москва, 26 мая. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям от саммита с участием главы государства.

Встреча Путина с американским коллегой Джо Байденом вряд ли поможет прийти к пониманию по темам, вызывающим наибольшее несогласие, подчеркнул представитель Кремля. Песков выступил перед журналистами. Они поинтересовались у пресс-секретаря, планируется ли подписание документов по итогам саммита.

«Нет, пока об этом речь не заходила. Пока не планируется», — сказал представитель Кремля.

Ранее американский эксперт оценил предстоящие переговоры Путина и Байдена. По его мнению, встреча пройдет «без мяса».