Кремль анонсировал переговоры Путина и Лукашенко 28 мая

Москва, 26 мая. Переговоры президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко состоятся 28 мая.

Информацию об этом журналистам подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Не исключено, что на предстоящей в пятницу встрече Путин и Лукашенко могут затронуть экономические вопросы, в том числе ситуацию вокруг госдолга Белоруссии, добавил Песков.

«Не исключаю, что президент Белоруссии посчитает нужным информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии. А дальше все будет зависеть от постановки вопроса», — сообщил Песков представителям СМИ.

Оба президента, как правило, информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран, заключил он.

Ранее Песков анонсировал переговоры Путина и главы Белого дома Джо Байдена 16 июня в Женеве.