Президент России подписал закон о запрете звуковой рекламы на фасадах зданий

Москва, 26 мая. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает размещение звуковой рекламы на зданиях и сооружениях.

Речь идет также и о жилых домах. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В сопроводительных документах авторы законопроекта пояснили, что уровень шума из-за звуковой рекламы не нарушает санитарные нормы, однако негативно влияет на жизнедеятельность граждан. Отмечается, что новый закон вступит в силу спустя 90 дней после дня его официального опубликования.

Как стало известно ранее, новых возможностей для рекламы хотят добиться компании из сегмента инвестиций. Сейчас закон запрещает рекламировать множество финансовых инструментов.