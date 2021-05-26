Успешные испытания С-500 «Прометей» сделали Россию неуязвимой для гиперзвука

Испытания зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» завершились в России. Об этом 25 мая объявил президент Владимир Путин.

По оценкам экспертов, С-500 относится к совершенно новому виду оружия, которое совмещает в себе функции комплексов ПВО и ПРО. «Прометей» способен бороться как с воздушными целями в атмосфере Земли, так и с целями за ее пределами — в ближнем космосе. Комплекс является первой в мире системой ПКО — противокосмической обороны.

Почему создание в России такого уникального оборонительного оружия крайне важно на текущем этапе развития военного дела — в материале ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Линия Кармана и гиперзвук

Воображаемой границей атмосферы нашей планеты является высота 100 километров, которая еще иногда называется «линией Кармана» — в честь выдающегося физика и инженера Теодора фон Кармана, одного из отцов современной реактивной авиации и космонавтики.

Еще в 1930-е годы Карман рассчитал, что выше этой воображаемой линии в атмосфере Земли уже невозможно осуществлять аэродинамический полет с какой бы то ни было скоростью: самолету или любому другому летательному аппарату, который использует воздух как опору, там просто не на что «опираться». Поэтому любое движение выше линии Кармана носит чисто баллистический характер либо должно поддерживаться за счет реактивной струи — никакие «крылья» там уже не работают.

В силу такой особенности летательные аппараты до сих пор делали для движения «внутри» невидимого атмосферного пузыря, с использованием крыльев для обеспечения полета. Другой вариант — вложения в сложную систему реактивного движения, с получением на выходе классических ракет, для которых атмосфера Земли представляет скорее помеху в движении.

Однако ситуация резко изменилась на границе 2010-х годов, когда сразу несколько ведущих мировых держав: Россия, США и Китай — объявили об успешных опытах по гиперзвуковому движению и скорой возможности создания гиперзвукового оружия. Вскоре Россия приняла на вооружение первые образцы гиперзвукового оружия; США и Китай сейчас тоже вплотную подошли к этому.

Гиперзвуковой полет, или гиперзвук, — это движение летательного аппарата в плотной газовой среде, которая еще может поддерживать аэродинамические эффекты. Но движение крайне быстрое, со скоростями в 5-20 раз превосходящими скорость звука. За счет этого гиперзвуковой аппарат может «опираться» даже на крайне разреженный воздух на большой высоте возле линии Кармана и способен осуществлять там аэродинамические маневры, которые обманывают обычные системы ПВО.

Кроме того, инерция аппарата или наличие у него собственного реактивного двигателя позволяют ему даже ненадолго выходить в «настоящий» космос или снова «нырять» в атмосферу, причем делать это неоднократно.

Бороться с таким оружием крайне непросто: оно обходит классическую ПВО, которая плохо работает на очень больших высотах, и эффективно противодействует классическим системам ПРО, «ныряя» в атмосферу ниже их зоны ответственности. Ведь, как уже было сказано, атмосфера Земли всегда выступает скорее помехой для обычных ракет, тормозя их движение и снижая эффективность их двигателей.

Поэтому до последнего времени системы ПРО обычно ориентировались на борьбу с баллистическими ракетами, которые большую часть времени летят над атмосферой, а работу по целям в атмосфере оставляли комплексам ПВО.

Федеральное агентство новостей /

Что умеет С-500

С самого начала главной задачей для «Прометея» была объявлена борьба с такими сложными целями, которые активно используют «мертвую» зону возле линии Кармана, где одинаково плохо работают как системы ПВО, так и системы ПРО. И с этой задачей Россия справилась.

Как известно из открытых публикаций, «Прометей» сможет уничтожать сверхзвуковые и гиперзвуковые крылатые ракеты, самолеты и БПЛА, противодействовать низкоорбитальным спутникам и космическим средствам поражения, запускаемым с гиперзвуковых самолетов или с баллистических ракет, бороться с ударными гиперзвуковыми БПЛА и боевыми орбитальными платформами.

Как видно из этого краткого списка, создатели С-500 ориентируют комплекс на работу по целям, описание которых можно вкратце свести к четырем словам: быстрые, высотные, маневрирующие, важные. В общем, как в старой притче: «Не мучайтесь, возьмите молоток побольше». Там, где существующие комплексы ПВО С-400 «Триумф» просто не могут догнать по скорости или достать по высоте нужную цель, — будет использован С-500.

С учетом столь уникальных тактико-технических характеристик «Прометея» уже условно относят к первому поколению систем ПКО — противокосмической обороны, которая сочетает в себе функции классических систем ПВО и ПРО, выполняя все их задачи. Во всем мире аналогов этой системы, работающей в том числе и по ближнему космосу, просто не существует. Иными словами, на сегодняшний день Россия является единственной в мире державой, которая смогла решить вопрос противодействия гиперзвуковому оружию.

В предыдущих поколениях систем ПВО, таких как С-300 и С-400, цифры обозначали условный радиус поражения цели в километрах. Для С-500 эта традиция была несколько нарушена: радиус действия его ракет составляет около 600 км, комплекс сможет обнаружить и одновременно поразить до десяти целей.

Однако гораздо важнее два других параметра: за счет применения новых ракет С-500 сможет поражать маневрирующие цели, летящие со скоростью до 7 км/с, что составляет около 90% первой космической скорости. Кроме того, практически втрое увеличена высота поражения целей. Так, если комплекс предыдущего поколения, С-400, мог поражать цели на высоте в 60 км, то С-500 легко «достает» до низкой околоземной орбиты, обеспечивая уверенное поражение целей на высоте 200 км. А это уже область полетов низкоорбитальных спутников-шпионов и перспективных боевых платформ с новыми видами кинетического и лучевого оружия.

В ситуации гипотетического военного конфликта с применением высокотехнологического оружия поражения С-500 должен обеспечить прикрытие густонаселенных регионов России, крупных городов, промышленных объектов и приоритетных стратегических целей. Поскольку наша страна теперь не связана положениями Договора о ПРО, из которого США вышли в одностороннем порядке, это позволит прикрыть практически все важные инфраструктурные объекты страны и обеспечить защиту от любого воздушного или космического нападения на нашу страну.

Таким образом, в России сегодня создано оружие будущего, которое сможет обеспечить мирное небо над нашей головой на протяжении долгих десятилетий. А вот теперь, господин Байден, можно и поговорить — хоть на саммитах, хоть так.