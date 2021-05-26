Суд изменил приговор бывшему мэру Екатеринбурга Ройзману

Екатеринбург, 26 мая. Бывшему главе Екатеринбурга Евгению Ройзману назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Ранее его приговорили к 30 часам обязательных работ. Однако наказание изменили.

Ройзмана осудили за то, что он стал участником несанкционированной акции 21 апреля. В тот же день суд арестовал фигуранта на девять суток за организацию акций 31 января и 21 апреля. На следующий день суд сократил ему срок ареста до одних суток, и Ройзман был отпущен из СИЗО.

Ранее стало известно, что чиновник принимал участие в форуме независимых депутатов, который проходил в Москве 13 марта, где он был спикером. При этом мероприятие сорвалось, когда в здание вошли полицейские. На всех участников были составлены протоколы по статье 20.33 КоАП РФ. Бывший чиновник заплатит за нарушение 5 тыс. рублей штрафа, сообщал ФАН.