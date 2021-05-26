Роспотребнадзор предложил запретить массовые мероприятия в Калининградской области

Калининград, 26 мая. Региональное правительство Калининградской области может запретить проведение массовых мероприятий на две недели по требованию Роспотребнадзора.

Соответствующие меры призваны стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе. Об этом сообщила глава Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

На данный момент в регионе фиксируют от 50 до 65 случаев заражения ежесуточно. Таким образом, Калининградская область находится в тройке регионов Северо-западного федерального округа по распространению новой коронавирусной инфекции, подчеркнула Бабура.