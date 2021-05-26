Аксенов заявил, что Крым пробил блокаду водного кризиса

Симферополь, 26 мая. Наихудший момент с водоснабжением Республики Крым пройден, заявил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, дальше ситуация с водоснабжением на полуострове будет только улучшаться. Об этом Аксенов рассказал в ходе международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы».

«Дно кризиса мы прошли. Все блокады у нас прорваны. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать», — подчеркнул глава Крыма.

На данный момент уже удалось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте. Там вода отсутствует только в ночное время, добавил Аксенов.

Ранее крымские власти предложили Белоруссии сформировать белорусско-крымское пространство. Об этом сообщил председатель парламента региона Владимир Константинов.