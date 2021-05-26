На Украине начались учения с применением турецких БПЛА Bayraktar TB2

Ровно, 26 мая. ВСУ приступили к военным маневрам с использованием ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2 во взаимодействии с наземными войсками, сообщают украинские СМИ.

Учения проходят на общевойсковом полигоне в Ровенской области при участии подразделений 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского и по меньшей мере одного образца Bayraktar TB2. Согласно информации местной прессы, военные отрабатывают действия в обороне и наступлении, а летательный аппарат, предположительно, оказывает воздушную поддержку для бойцов ВСУ.

В минобороны Украины подчеркнули, что это уже не первые маневры с применением ударных дронов — до этого их использовали в рамках учений ВМСУ, когда бойцы тренировались в маневрировании над Черным морем.

Турецкие дроны пользуются популярностью за рубежом. Лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о намерениях Польши закупить у Анкары ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. В подтверждение этой информации глава польского минобороны Мариуш Блащак опубликовал фотографию модели турецкого дрона Bayraktar TB2 с флагом и эмблемой ВВС своей страны в Twitter, пишет «Царьград».