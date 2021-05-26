Курдская администрация отказалась проводить президентские выборы в Сирии

Ракка, 26 мая. Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) закрыли контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения с подконтрольными Дамаску территориями накануне президентских выборов. Ситуация характерна для провинций Ракка, Дейр эз-Зор, Хасака и Алеппо, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

В соответствующем заявлении представители проамериканских СДС сообщили, что они отказываются признавать выборы, которые, по их словам, «не отвечают достижению целей сирийцев»:

«Мы, Совет демократической Сирии (администрация на подконтрольных курдским боевикам территориях — прим. ред), заявляем, что не будем участвовать в процессе президентских выборов. Наша неизменная позиция заключается в следующем: нет выборам до политического решения при международном участии, освобождения задержанных, возвращения перемещенных лиц и закладывания новых политических основ, свободных от тирании и контроля какой-то одной силы».

A statement on the presidential elections in Syria.https://t.co/8d3P5x4BvO pic.twitter.com/CtPAX3KrAQ — Syrian Democratic Council SDC (@SDCPress) May 24, 2021

Принятое постановление о закрытии границ отрезает от голосования сирийских граждан, проживающих на подконтрольных «Сирийским демократическим силам» территориях.

Постановление №12 Сопредседатели Руководящего совета Северной и Восточной Сирии постановили следующее: — Закрыть все пограничные переходы между районами автономной администрации и территорией сирийского правительства с сегодняшнего дня в семь часов вечера до дальнейшего уведомления;

Курдская Автономная администрация Северной и Восточной Сирии /

Секретарь отделения партии Баас в провинции Ракка Абдулазиз аль-Исса сообщил, что данные переходы были организованы при участии российской стороны и использовались для перемещения гражданских лиц, включая тяжелобольных граждан и учащихся, а также для ввоза продовольствия, гуманитарной помощи и медикаментов.

Он также отметил, что в подконтрольной сирийскому правительству сельской местности провинции Ракка проживают около 200 тысяч человек. Они примут участие в избирательном процессе несмотря на все угрозы, исходящие от поддерживаемых США курдов. С этой целью были подготовлены 75 урн, распределенных по избирательным участкам Ракки.

Федеральное агентство новостей /

Президентские выборы в Сирийской Арабской Республике (САР) проходят 26 мая. В них принимают участие действующий государственный лидер Башар Асад, кандидат от оппозиции юрист Махмуд Мерии и экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла.