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Кинорежиссер Коробко сравнил главного героя «Туриста» с Данилой Багровым из «Брата»
15:18
Происшествия
Российское судно «Амур» прибыло в порт Момбецу после инцидента в Охотском море
15:16
Общество
РГО представит интерактивную экспозицию путешествий по России
15:15
Происшествия
В Оренбуржье грузовой поезд насмерть сбил женщину
15:13
Общество
Москвичей предупредили о приближающихся дождях и похолодании
15:13
Общество
Мы всегда хотели вернуться на Родину: Аксенов рассказал о сожалениях о распаде СССР
15:13
Общество
Словакия разрешила применение российской вакцины «Спутник V»
15:11
Наука
Археологи обнаружили письмена хеттов на юге Турции
15:08
Общество
Ушастые тюлени не могут стать символом Петербурга из-за эрмитажных котов
15:07
Политика
Лукашенко назвал главную тему на предстоящих переговорах с Путиным
15:04
Шоу-бизнес
Серябкина посоветовала Леонтьеву, Газманову и Расторгуеву уступить дорогу молодым
15:03
Спорт
Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею в Риге
15:02
Общество
ЕГЭ на подходе: родители стали источником стресса и тревоги детей
15:00
Армия
Глава минобороны Белоруссии указал на рост активности разведки НАТО у границ страны
15:00
Экономика
Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля
15:00
ФАН-ТВ
Зрелищный этап Ар-МИ-2021 завершился в Сибири
14:57
Общество
Жители Выборга сопроводили маму-утку с малышами до залива
14:55
Общество
Переболевшим COVID-19 россиянам назвали верный способ вернуть обоняние
14:55
Общество
Режим самоизоляции сняли для пожилых саратовчан в условиях роста заболеваемости COVID
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Курдская администрация отказалась проводить президентские выборы в Сирии

  /   Обновлено: 26 мая 2021 14:56
Новости Сирии
Курдская администрация отказалась проводить президентские выборы в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Ракка, 26 мая. Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) закрыли контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения с подконтрольными Дамаску территориями накануне президентских выборов. Ситуация характерна для провинций Ракка, Дейр эз-Зор, Хасака и Алеппо, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

В соответствующем заявлении представители проамериканских СДС сообщили, что они отказываются признавать выборы, которые, по их словам, «не отвечают достижению целей сирийцев»:

«Мы, Совет демократической Сирии (администрация на подконтрольных курдским боевикам территориях — прим. ред), заявляем, что не будем участвовать в процессе президентских выборов. Наша неизменная позиция заключается в следующем: нет выборам до политического решения при международном участии, освобождения задержанных, возвращения перемещенных лиц и закладывания новых политических основ, свободных от тирании и контроля какой-то одной силы».

Принятое постановление о закрытии границ отрезает от голосования сирийских граждан, проживающих на подконтрольных «Сирийским демократическим силам» территориях.

Постановление №12

Сопредседатели Руководящего совета Северной и Восточной Сирии

постановили следующее:

— Закрыть все пограничные переходы между районами автономной администрации и территорией сирийского правительства с сегодняшнего дня в семь часов вечера до дальнейшего уведомления;

СДС закрыли границы в связи с президентскими выборами в Сирии
Курдская Автономная администрация Северной и Восточной Сирии  / 

Секретарь отделения партии Баас в провинции Ракка Абдулазиз аль-Исса сообщил, что данные переходы были организованы при участии российской стороны и использовались для перемещения гражданских лиц, включая тяжелобольных граждан и учащихся, а также для ввоза продовольствия, гуманитарной помощи и медикаментов.

Он также отметил, что в подконтрольной сирийскому правительству сельской местности провинции Ракка проживают около 200 тысяч человек. Они примут участие в избирательном процессе несмотря на все угрозы, исходящие от поддерживаемых США курдов. С этой целью были подготовлены 75 урн, распределенных по избирательным участкам Ракки.

СДС закрыли границы в связи с президентскими выборами в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Президентские выборы в Сирийской Арабской Республике (САР) проходят 26 мая. В них принимают участие действующий государственный лидер Башар Асад, кандидат от оппозиции юрист Махмуд Мерии и экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла.

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выборы сирия ракка репортаж
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