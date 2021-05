Курдская администрация отказалась проводить президентские выборы в Сирии

Ракка, 26 мая. Курдские «Сирийские демократические силы» (СДС) закрыли контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения с подконтрольными Дамаску территориями накануне президентских выборов. Ситуация характерна для провинций Ракка, Дейр эз-Зор, Хасака и Алеппо, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

В соответствующем заявлении представители проамериканских СДС сообщили, что они отказываются признавать выборы, которые, по их словам, «не отвечают достижению целей сирийцев»:

A statement on the presidential elections in Syria.https://t.co/8d3P5x4BvO pic.twitter.com/CtPAX3KrAQ