Саратов хочет привлечь семь миллионов туристов в Парк покорителей космоса

Саратов, 26 мая. Губернатор Валерий Радаев рассказал, что регион имеет большие планы на недавно построенный Парк покорителей космоса. Чиновник отметил, что поток туристов мог бы помочь экономике Саратовской области.

«В парке завершился только первый этап строительства. Концепция парка предусматривает, что он должен стать одним из мировых центров притяжения туристов. Если в него не вкладываться, они и не появятся. В год должны приезжать 7,5 млн человек. Если такое количество людей приедет в Саратов хотя бы на пять дней, мы бы себя по-другому смогли почувствовать», — отметил губернатор.

Туристические компании не сомневаются, что Парк покорителей космоса может стать крупным туристическим центром. Однако впереди еще очень много работы.

«Если все три этапа строительства парка будут завершены, тогда он действительно может стать крайне популярным у туристов. Но прямо сейчас, если говорить прямо, там ничего особенного нет: таких парков навалом в любом крупном городе. Нужно его развивать, причем не стоит забывать и медиа-составляющую, поскольку прямо сейчас Саратов туристическим городом никто не считает», — рассказал корреспонденту ФАН глава туристической фирмы Олег Ли.

Ранее создать благоприятные туристические условия в Саратовской области призвал Вячеслав Володин.