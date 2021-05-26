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новостей
13:53
Общество
Кинокритик Шпагин оценил идею новой экранизации «Анны Карениной» от Netflix
13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
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Саратов хочет привлечь семь миллионов туристов в Парк покорителей космоса

Общество
Саратов хочет привлечь семь миллионов туристов в Парк покорителей космоса
vk.com  /  Парк покорителей космоса

Саратов, 26 мая. Губернатор Валерий Радаев рассказал, что регион имеет большие планы на недавно построенный Парк покорителей космоса. Чиновник отметил, что поток туристов мог бы помочь экономике Саратовской области.  

«В парке завершился только первый этап строительства. Концепция парка предусматривает, что он должен стать одним из мировых центров притяжения туристов. Если в него не вкладываться, они и не появятся. В год должны приезжать 7,5 млн человек. Если такое количество людей приедет в Саратов хотя бы на пять дней, мы бы себя по-другому смогли почувствовать», — отметил губернатор.

Туристические компании не сомневаются, что Парк покорителей космоса может стать крупным туристическим центром. Однако впереди еще очень много работы. 

«Если все три этапа строительства парка будут завершены, тогда он действительно может стать крайне популярным у туристов. Но прямо сейчас, если говорить прямо, там ничего особенного нет: таких парков навалом в любом крупном городе. Нужно его развивать, причем не стоит забывать и медиа-составляющую, поскольку прямо сейчас Саратов туристическим городом никто не считает», — рассказал корреспонденту ФАН глава туристической фирмы Олег Ли.

Ранее создать благоприятные туристические условия в Саратовской области призвал Вячеслав Володин.

туризм саратовская область радаев
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