Александр Филиппенко получил гран-при Международного фестиваля кино в Ульяновске

Как сообщает региональное министерство искусства и культурной политики, призом "Честь и достоинство" Филиппенко был награжден за преданное служение киноискусству.

Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» имени Валентины Леонтьевой в Ульяновске стартовал в XII раз 25 мая.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие почетные кинематографисты, приехавшие для этого из столицы. На ковровой дорожке в честь открытия появился режиссер Владимир Хотиненко, который уже несколько лет является президентом фестиваля. Среди гостей отметились: искусствовед Татьяна Яковлева, российский актер Камиль Ларин, театральный артист Илья Ермолов и кинозвезда Виктор Трубачев.

Фестиваль будет состоять из огромного количества показов на лучших площадках города. Кроме того, участникам мероприятия доступны творческие встречи, выставки и мастер-классы с именитыми кинематографистами, сообщает «Культуромания».

В программе фестиваля представлены более 30 кинолент, которые будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из российских и западных специалистов. Мероприятие продлится до 29 мая.

Накануне в Севастополе в рамках XXX Международного кинофорума «Золотой Витязь» должна была состояться премьера фильма «Ополченочка». Однако показ был сорван из-за подмены киноленты.