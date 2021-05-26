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26 мая 13:54
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новостей
13:53
Общество
Кинокритик Шпагин оценил идею новой экранизации «Анны Карениной» от Netflix
13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
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Александр Филиппенко получил гран-при Международного фестиваля кино в Ульяновске

Общество
Александр Филиппенко получил гран-при Международного фестиваля кино в Ульяновске
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Ульяновск, 26 мая. Актер Александр Филиппенко получил гран-при ХII Международного фестиваля кино "От всей души", который проходит в Ульяновске.

Как сообщает региональное министерство искусства и культурной политики, призом "Честь и достоинство" Филиппенко был награжден за преданное служение киноискусству.

Международный фестиваль кино и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души» имени Валентины Леонтьевой в Ульяновске стартовал в XII раз 25 мая.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие почетные кинематографисты, приехавшие для этого из столицы. На ковровой дорожке в честь открытия появился режиссер Владимир Хотиненко, который уже несколько лет является президентом фестиваля. Среди гостей отметились: искусствовед Татьяна Яковлева, российский актер Камиль Ларин, театральный артист Илья Ермолов и кинозвезда Виктор Трубачев.

Фестиваль будет состоять из огромного количества показов на лучших площадках города. Кроме того, участникам мероприятия доступны творческие встречи, выставки и мастер-классы с именитыми кинематографистами, сообщает «Культуромания».

В программе фестиваля представлены более 30 кинолент, которые будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из российских и западных специалистов. Мероприятие продлится до 29 мая.

Накануне в Севастополе в рамках XXX Международного кинофорума «Золотой Витязь» должна была состояться премьера фильма «Ополченочка». Однако показ был сорван из-за подмены киноленты.

кино фестиваль от всей души
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