Лукашенко потребовал у Запада финансовой компенсации за инцидент с самолетом Ryanair

Минск, 26 мая. С таким обращением к западным странам обратился президент Белоруссии во время встречи с парламентариями.

Белоруссия рассчитывает на компенсацию трат, которые пошли на работу МЧС, минздрава, антитеррора и других служб за время экстренной посадки самолета.

«Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. Надо за это заплатить», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что государственные ведомства четко соблюдали международные правила и законы страны.

Политолог ранее рассказывал, чем вызвана чрезмерно активная реакция Запада на события в Белоруссии.