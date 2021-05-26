Спецвыпуск «Друзей» выйдет одновременно на HBO Max и «Амедиатеке»

Лос-Анджелес, 26 мая. Специальный эпизод «Друзей» выйдет на платформах «Амедиатека» и «Кинопоиск HD» 27 мая. Премьера запланирована одновременно с релизом на HBO Max.

Часовой спецвыпуск будет доступен на «Кинопоиске HD» только для пользователей с расширенной подпиской «Плюс Мульти», куда входит часть контента «Амедиатеки». Об этом сообщает TJ со ссылкой на пресс-службу платформы. С базовой подпиской посмотреть новый эпизод культового сериала будет невозможно.

Специальный выпуск станет первым воссоединением всего оригинального каста ситкома с момента финала шоу. Продюсеры также заявили, что эпизод не стоит воспринимать как прямое продолжение «Друзей», передает «Культуромания».

Кадры спецвыпуска культового комедийного сериала уже показывали телезрителям. Они появились в тизере HBO, в котором платформа анонсировала множество предстоящих новинок.