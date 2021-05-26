Аналитики назвали встречу Путина и Байдена в Женеве фактором укрепления рубля

Рубль медленно, но планомерно укрепляется. Этому способствовали официальные заявления Кремля о том, что встреча президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина — пройдет в Швейцарии 16 июня, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, с пятницы идет уверенное восстановление нефтяных котировок. Нефть поднялась до уровня 68–69 долларов за баррель марки Brent. В среду, 26 мая, цена на нефть отскочила к уровню 68,90. Ходящая динамика последних дней продолжает оставаться актуальной.

«На повестке дня переговоры с Ираном. Вчера иранский представитель заявил, что в переговорах есть достаточный прогресс. Однако существует ряд проблем. Пока не было достигнуто определенного соглашения. Государственный секретарь США заявил, что пока Вашингтон не знает, способен ли Иран к полному соблюдению ядерной сделки. И на этом фоне вопросы остаются. Будут ли заключены какие-либо соглашения, и потребуется ли еще время», — пояснили аналитики.

По мнению экспертов, динамика восстановления мировой экономики, снятия антикоронавирусных ограничений набирает обороты. И не только в Соединенных Штатах, но и в Европе наблюдается позитивная динамика. Кроме того, снижаются темпы заражения в Индии, активно идет массовое производство вакцин. В долгосрочной перспективе это будет оказывать поддержку ценам на нефть.

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Что касается отечественной валюты, по словам экспертов, рубль накануне в ходе торговой сессии продолжает находиться в узком диапазоне. Вчера курс рубля опускался ниже 73,50 за доллар и доходил до отметки 73,20, сегодня торгуется в районе 73,40.

«Рубль медленно, но планомерно укрепляется. Этому способствовали официальные заявления Кремля о том, что встреча президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина — пройдет в Швейцарии 16 июня. Эта новость усилила позитив рынка, снижает геополитические риски для страны. Кроме того, поддержку рублю оказало заявление Байдена о том, что введение санкций против «Северного потока — 2» будут контрпродуктивными. Это только ухудшит взаимоотношения США с Европой», — добавили эксперты.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в настоящее время российская валюта стабильно укрепляется к доллару и евро за счет высоких цен на нефть, сокращения геополитической напряженности в преддверии встречи президентов США и России, а также благодаря высокому спросу среди инвесторов на рисковые активы. В ближайший месяц резких изменений на сырьевых рынках не ожидается: нефть, вероятнее всего, останется на уровне 65–68 долларов за баррель, что будет фактором поддержки для национальной валюты.