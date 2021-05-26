Ушел из жизни бывший игрок сборной Италии по футболу Тарчизио Бурньич

Рим, 26 мая. Умер бывший защитник сборной Италии по футболу Тарчизио Бурньич. Ему было 82 года. О причинах смерти спортсмена не сообщается.

В последнее время Тарчизио Бурньич работал преподавателем. О завершении карьеры он объявил в 1977 году, сообщает SkySport.

Футболист выступал за такие клубы, как «Удинезе», «Ювентус», «Палермо», «Наполи». Успешнее всего он играл за миланский «Интере». За свою жизнь он пять раз завоевывал титул чемпиона Италии, выигрывал кубок страны, дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов и Межконтинентальном кубке.