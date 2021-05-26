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13:51
Общество
Квартирный скандал разгорелся на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле
13:51
Армия
Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
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Ушел из жизни бывший игрок сборной Италии по футболу Тарчизио Бурньич

  /   Обновлено: 26 мая 2021 13:05
Общество
Ушел из жизни бывший игрок сборной Италии по футболу Тарчизио Бурньич
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Рим, 26 мая. Умер бывший защитник сборной Италии по футболу Тарчизио Бурньич. Ему было 82 года. О причинах смерти спортсмена не сообщается.

В последнее время Тарчизио Бурньич работал преподавателем. О завершении карьеры он объявил в 1977 году, сообщает SkySport.

Футболист выступал за такие клубы, как «Удинезе», «Ювентус», «Палермо», «Наполи». Успешнее всего он играл за миланский «Интере». За свою жизнь он пять раз завоевывал титул чемпиона Италии, выигрывал кубок страны, дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов и Межконтинентальном кубке.

футбол италия Тарчизио Бурньич
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