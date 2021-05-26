Участников пляжной вечеринки в Лос-Анджелесе арестовала полиция

Подросток объявил в TiкToк о сборе гостей, но не ожидал, что придет около 2,5 тысяч человек.

Событие произошло в штате Калифорния. Подросток распространил в TiкToк видео, которое быстро стало вирусным и набрало около 30 миллионов просмотров. Парень призвал всех приходить на его день рождения в ближайшие выходные, отметить его собирался на пляже Хантингтон-Бич в пригороде Лос-Анджелеса. Алкоголь и еду именинник просил приносить с собой.

На призыв отреагировали люди из разных штатов. Они публиковали свои видео в соцсетях о том, что едут на вечеринку.

В результате на пляже вечером 22 мая собралось около тысячи подростков. Сотрудники полиции объявили сбор незаконным и, в том числе, при помощи вертолетов толпу разогнали, а пляж перекрыли. Но на этом история не закончилась. Те, кто приехали за весельем и драйвом, расходиться не планировали. Еще больше народа собралось на следующий день. По подсчетам очевидцев, участников было уже около 2,5 тысяч. Они запускали пиротехнику, рисовали граффити, крушили торговые палатки. Бутылки и фейерверки полетели и в правоохранителей, а в ответ последовали резиновые пули и слезоточивый газ. Около 150 человек арестовали, их обвиняют в нарушении комендантского часа, который введен из-за пандемии коронавируса, нелегальном пуске салютов, вандализме.

Зачинщик вечеринки рассказал местным СМИ, что не планировал такого числа гостей, не ожидал, что люди в соцсетях массово отреагируют на призыв.