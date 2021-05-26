Участников пляжной вечеринки в Лос-Анджелесе арестовала полиция

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 мая 16:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по санитарному делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
Все новости
26 мая 16:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
ЦАР
Жители ЦАР рассказали журналистам РТ о вкладе России в победу над бандитами
16:51
Экономика
Госдума приняла закон о расширении возможностей размещения пенсионных средств
16:51
Общество
Москвичей предупредили о восьмибалльных пробках вечером 26 мая
16:49
Шоу-бизнес
Влад Кадони защитил Давида Манукяна от критики фанатов «Дома-2»
16:48
Политика
Жители Китая обсудили позицию Путина в переговорах с Байденом
16:48
Армия
Пашинян анонсировал визит министра обороны Армении в Россию
16:46
Экономика
Подсчитан объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции в Рунете
16:45
Происшествия
В Петербурге неизвестный избил пенсионера металлическим штырем
16:44
Общество
Вакцинация домашних животных от коронавируса началась в России
16:42
Армия
Германия планирует усилить свое влияние в Индо-Тихоокеанском регионе
16:42
Происшествия
Прокуратура утвердила обвинение против Соболь по санитарному делу
16:40
Общество
ФАН узнал точную причину госпитализации Бедроса Киркорова
16:39
Происшествия
Сотрудница петербургской больницы перевела мошенникам 88 тыс. рублей на отпуск
16:36
Весь мир
Число жертв пандемии в Бразилии превысило 450 тысяч
16:33
Общество
Пульмонолог Минздрава РФ опроверг эффективность антиковидной плазмы
16:31
Общество
Генерал Липовой назвал причину повышения окладов военнослужащим в России
16:31
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Волчека осудили на три года за мошенничество
16:31
Общество
Увлажняет и восстанавливает: рейтинг лучших кремов для рук в 2021 году
16:30
Ливия
Протесты медработников и обсуждения госбюджета — что произошло в Ливии 25 мая
16:29
Политика
Харьковчанка загнала украинского ведущего в угол вопросами о Протасевиче
Все новости

Участников пляжной вечеринки в Лос-Анджелесе арестовала полиция

ФАН-ТВ
Участников пляжной вечеринки в Лос-Анджелесе арестовала полиция

Подросток объявил в TiкToк о сборе гостей, но не ожидал, что придет около 2,5 тысяч человек.

Событие произошло в штате Калифорния. Подросток распространил в TiкToк видео, которое быстро стало вирусным и набрало около 30 миллионов просмотров. Парень призвал всех приходить на его день рождения в ближайшие выходные, отметить его собирался на пляже Хантингтон-Бич в пригороде Лос-Анджелеса. Алкоголь и еду именинник просил приносить с собой.

На призыв отреагировали люди из разных штатов. Они публиковали свои видео в соцсетях о том, что едут на вечеринку.

В результате на пляже вечером 22 мая собралось около тысячи подростков. Сотрудники полиции объявили сбор незаконным и, в том числе, при помощи вертолетов толпу разогнали, а пляж перекрыли. Но на этом история не закончилась. Те, кто приехали за весельем и драйвом, расходиться не планировали. Еще больше народа собралось на следующий день. По подсчетам очевидцев, участников было уже около 2,5 тысяч. Они запускали пиротехнику, рисовали граффити, крушили торговые палатки. Бутылки и фейерверки полетели и в правоохранителей, а в ответ последовали резиновые пули и слезоточивый газ. Около 150 человек арестовали, их обвиняют в нарушении комендантского часа, который введен из-за пандемии коронавируса, нелегальном пуске салютов, вандализме.

Зачинщик вечеринки рассказал местным СМИ, что не планировал такого числа гостей, не ожидал, что люди в соцсетях массово отреагируют на призыв.

 

Вернуться назад

сша вечеринка молодежь tiktok
Комментировать
Самое популярное
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 145945 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Общество 130498 24 мая 2021
IT-эксперт по полочкам разложил, почему основателя Nexta сдали его же хозяева
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политика 73971 24 мая 2021
Дзермант предрек проблемы Тихановской из-за «расколовшегося» Протасевича
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 69071 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Экономика 56254 25 мая 2021
Немецкий эксперт Рар заявил о способности Белоруссии заставить Европу страдать
Все новости / ФАН-ТВ / Участников пляжной вечеринки в Лос-Анджелесе арестовала полиция
Рейтинг@Mail.ru