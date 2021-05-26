Авторы Forbes указали на «странность» предстоящей встречи Путина и Байдена

Вашингтон, 26 мая. Американские СМИ недоумевают из-за предстоящего саммита президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Авторы издания Forbes выпустили материал, где назвали «довольно странным шагом» решение Байдена провести свою первую зарубежную поездку в статусе президента США в Швейцарию, где он встретится с Путиным.

«Первая зарубежная поездка президента Байдена с момента вступления в должность вызовет недоумение по нескольким причинам», — цитирует журналистов издание «ПолитРоссия«.

Как указали авторы, обычно американские президенты не проводят первые встречи с «явными политическими соперниками». Исключением можно назвать поездку Дональда Трампа в Саудовскую Аравию и Гарри Трумэна в Германию, но и то с натяжкой.

Обычно президенты США выбирают Канаду или Мексику в качестве государств для своих первых зарубежных визитов: первая страна принимала новых американских лидеров восемь раз, вторая — четыре. Решение Байдена встретиться со своим российским коллегой в Швейцарии сильно выбивается из устоявшейся традиции, указывают журналисты.

Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что саммит Путина и Байдена состоится 16 июня 2021 года в Женеве. На встрече лидеры обсудят двусторонние отношения и стратегическую стабильность. Кроме того, будут подняты вопросы, касающиеся международной повестки, пандемии коронавируса и урегулирования региональных конфликтов.