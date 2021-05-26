Десятки стран приняли участие в конференции по разминированию в Подмосковье

Москва, 26 мая. Международная конференция по разминированию стартовала сегодня в Подмосковье при участии делегаций из 26 государств.

Конференция стала четвертой по счету. Она проходит на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот». Россию представляют семь делегаций от различных ведомств и негосударственных структур.

«Обмен имеющимся национальным опытом в вопросах разминирования позволит нам в дальнейшем на более качественном уровне парировать связанные с этим угрозы, следовать основному целевому приоритету нашей работы — сохранение жизни и здоровья как мирного населения, так и саперов», — приводит телеканал «Звезда» слова начальника инженерных войск ВС РФ Юрия Ставицкого.

Генерал отметил, что в работе конференции задействованы представители из 26 стран. Мероприятие также посетили делегации международных и неправительственных организаций, в частности, Международного комитета Красного Креста, Службы ООН по разминированию, Швейцарского фонда по противоминной деятельности, а также сербского и иранского центров по разминированию.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоялся спортивный праздник при участии сотен военнослужащих, они соревновались в забеге, а также показали силу, быстроту и ловкость во время других соревнований.