ФАН узнал о состоянии подростка, получившего ожоги от удара током в Вологде

Вологда, 26 мая. Состояние подростка, получившего ожоги 70% тела после удара током на крыше поезда, оценивается как крайне тяжелое, передает источник ФАН в медицинских кругах.

Пострадавший в настоящий момент находится в реанимации. Ребенок поступил в Вологодскую областную клиническую детскую больницу, врачи продолжают бороться за его жизнь.

Инцидент произошел на территории железнодорожной станции «Вологда-2», сообщал ФАН. Двое подростков находились в главном парке, один из них приблизился к контактной сети. В результате удара током мальчик получил ожоги, а также травму головы и перелом позвонков после падения с пятиметровой высоты. СК возбудил уголовное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.