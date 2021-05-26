В Сети появились уникальные кадры огневых испытаний нового боевого робота «Маркер»

Москва, 26 мая. Роботизированная платформа «Маркер» успешно справилась с огневыми и ходовыми испытаниями, сообщил Фонд перспективных исследований (ФПИ) на своем YouTube-канале.

ФПИ разместил видеоролик с боевыми стрельбами «Маркера» из пулемета. Испытания были проведены в разных режимах. Во время проверки возможности боевого робота были реализованы задачи по захвату мишени, стрельбе при управлении оператором, стрельбе в автоматическом режиме, а также автономное движение по полигону.

Платформа «Маркер» разработана ФПИ по модульному принципу. Планируется, что в будущем эта разработка сможет самостоятельно осуществлять весьма широкий спектр военных действий.

Ранее стало известно об успешных испытаниях нового радиолокационного модуля, который может обнаруживать самолеты и беспилотные летательные аппараты размером с лист бумаги А4.

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал боевых роботов «оружием завтрашнего дня» и рассказал об успехах России в этих разработках, передает издание «Царьград».