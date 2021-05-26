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13:51
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Пашинян заявил о напряженности на армяно-азербайджанской границе
13:49
Армия
Путин подписал закон об упрощении медкомиссии для ряда призывников
13:46
Происшествия
В Чите поймали группировку черных риелторов
13:46
Политика
Политологи назвали главную тему предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
13:44
Политика
Кремль пока не планирует присутствие журналистов на саммите Путина и Байдена
13:41
Армия
НМ ЛНР: Украина использует РЭБ у линии соприкосновения в Донбассе
13:40
Общество
Инклюзивная экспедиция проходит на Куршской косе
13:38
Шоу-бизнес
Садальский после заявлений о свадьбе с Максаковой показал «беременный» живот
13:38
Общество
Москвичей предупредили о надвигающихся грозах
13:38
Общество
Власти Финляндии прекратили сотрудничество с «Белавиа»
13:36
Общество
Калининградский аэропорт планирует принять рекордное количество гостей в истории
13:36
Политика
Песков пообещал консульскую защиту задержанной в Белоруссии россиянке
13:36
Происшествия
Адвокат россиянки Софии Сапеги получил разрешение на встречу с ней в Минске
13:35
Общество
Первая в России лаборатория криологии Земли откроется на Ямале
13:34
Общество
Новая дорога в Крыму пройдет вдоль танкового полигона ради спасения домов от сноса
13:33
Политика
Песков: Россия обсудит с США конкретное место саммита в Женеве
13:30
Общество
Часть школ на Украине лишились права зачислять девятиклассников в старшие классы
13:29
Спорт
Маринато Гильерме признан лучшим голкипером сезона РПЛ
13:29
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Ученые из России нашли повышающий скорость заряда аккумуляторов материал

Наука
Ученые из России нашли повышающий скорость заряда аккумуляторов материал
youtube.com

Москва, 26 мая. Российские ученые предложили органический материал для нового поколения аккумуляторов, которые способны заряжаться менее чем за одну минуту.

Специалисты из Сколковского института науки и технологий предложили использовать для этих целей активный в окислительно-восстановительных реакциях термостойкий полимер — редокс-активный полиамид. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

По словам ученых, материал показал свою эффективность в различных системах хранения энергии, включая литиевые, калиевые и натриевые аккумуляторы. Кроме того, его удельная емкость оказалась выше, чем у предшественника — пара-фенилендиамина.

Ранее ученые Томского политехнического университета выяснили, что отруби с добавками можно использовать в качестве экологичного топлива. Метод позволяет снизить уровень парниковых газов и сократить количество свалок.

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