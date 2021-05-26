Ученые из России нашли повышающий скорость заряда аккумуляторов материал

Москва, 26 мая. Российские ученые предложили органический материал для нового поколения аккумуляторов, которые способны заряжаться менее чем за одну минуту.

Специалисты из Сколковского института науки и технологий предложили использовать для этих целей активный в окислительно-восстановительных реакциях термостойкий полимер — редокс-активный полиамид. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

По словам ученых, материал показал свою эффективность в различных системах хранения энергии, включая литиевые, калиевые и натриевые аккумуляторы. Кроме того, его удельная емкость оказалась выше, чем у предшественника — пара-фенилендиамина.

Ранее ученые Томского политехнического университета выяснили, что отруби с добавками можно использовать в качестве экологичного топлива. Метод позволяет снизить уровень парниковых газов и сократить количество свалок.